نهائي اليورو.. ثنائي إنجلترا الأكثر حصداً للمكاسب المالية

ياسر رشاد - القاهرة - بات كول بالمر، نجم منتخب إنجلترا الواعد ، أكثر اللاعبين المشاركين في نهائي البطولة حظاً، وذلك بسبب ارتفاع قيمته السوقية، بمقدار 25 مليون يورو، أي نحو 45%، لتصل قيمته البيعية إلى 80 مليون يورو، الأمر الذي يجعله يدخل ضمن التصنيف الثاني، أقل من 100 مليون يورو.

ورغم جلوس نجم فريق تشيلسي الإنجليزي، على دكة البدلاء في مباريات إنجلترا، لكنه دائما ما كان يحدث الفارق، خاصة في المباراتين الأخيرتين اللتين امتدتا لـ120 دقيقة.

ويأتي بعد كول بالمر، مواطنه نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، فيل فودين، الذي كان ثاني أهم النجوم الذي استفادوا من اليورو في قيمتهم السوقية.

فودين، الذي شارك أساسيا في كل مباريات الأسود الثلاثة، ارتفعت قيمته بمقدار 20 مليون يورو، بنسبة زيادة 15.4% لتصل إلى 150 مليون يورو.

وبهذه القيمة التسويقية، حل في فودين في التصنيف الأول لفئة "أكثر من 100 مليون يورو"، ليتساوى مع جناح ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس جونيور.

ويتصدر التصنيفات، الثلاثي المكون من إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، وثنائي ريال مدريد جود بيلينجهام و كيليان مبابي وكلاهم بنحو 180 مليون يورو، وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في اقتصاديات كرة القدم والقيم السوقية للاعبين والفرق.