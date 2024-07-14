موعد مباراة إنجلترا وإسبانيا في نهائي يورو 2024.. والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تترقب جماهير كرة القدم، ما سيسفر عنه الصدام المرتقب بين منتخبي إسبانيا وإنجلترا في نهائي بطولة أمم أوروبا "يورو 2024"، والتي استضافتها الملاعب الألمانية، منذ 14 يونيو الماضي.

يسعى المنتخب الإسباني لحصد اللقب والكأس الرابعة في تاريخه والانفراد بالرقم القياسي في قائمة الأكثر تتويجًا باليورو، بينما يطمع المنتخب الإنجليزي في التتويج الأول له على مدار تاريخه، ونفس الحال للمدرب جاريث ساوثجيت الذي يأمل في الفوز بأول بطولة أوروبية له على الإطلاق.

وكان منتخب إسبانيا قد تأهل إلى النهائي بفوزه على فرنسا بنتيجة (2-1)، وهي نفس النتيجة التي عبر بها الإنجليز عقبة المنتخب الهولندي في نصف النهائي الآخر.

موعد مباراة إنجلترا وإسبانيا في نهائي يورو 2024



تنطلق المباراة النهائية ليورو 2024 بين إنجلترا وإسبانيا في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد بتوقيتي القاهرة ومكة المكرمة بينما يكون موعد اللقاء في الحادية عشرة مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي، على أرضية الملعب الأولمبي في العاصمة برلين، وسيدير اللقاء تحكيماً، صافرة الحكم الفرنسي فرانسواه ليتكسير.

القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وإسبانيا في نهائي يورو 2024



وتنقل قنوات بي إن سبورتس القطرية، المباراة على قنوات ماكس ون وتو، و بين سبورتس ون وتو، وأسندت مهمة التعليق، إلى المعلقين التونسي عصام الشوالي و اليمني حسن العيدروس.

