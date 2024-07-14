الأهلي يرفض عرضاً من الدوري الفرنسي لمحمد عبد المنعم

ياسر رشاد - القاهرة - رفض مسؤولو النادي الأهلي عرضاً من أحد الأندية الفرنسية للفوز بخدمات اللاعب محمد عبد المنعم مدافع الفريق في الموسم المقبل.

ويتكتم مسؤولو الأهلي على اسم الفريق الذي أبدى اهتمامه بضم عبد المنعم وإن كانت هناك أنباء حول رغبة اللاعب في الرحيل لخوض تجربة الاحتراف في أوروبا.

ورفض الأهلي في شهر يناير الماضي عرضاً من نادي قطر القطري لبيع عبد المنعم مقابل 4 ملايين دولار ، وتمسك ببقاء اللاعب لنهاية الموسم على أقل تقدير.

على صعيد آخر ، أغلق الفريق الأحمر صفحة الفوز على بيراميدز بنتيجة 3-2 في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشر للدوري.

وأشاد السويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي، بأداء لاعبيه وتحقيق الفوز على بيراميدز كما أثنى على أرضية ستاد القاهرة.