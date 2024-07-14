ليفربول يقترب من ضم نجم أسبانيا

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت مصادر صحفية انجليزية ان نادي ليفربول الأنجليزي يقترب من ضم داني اولمو نجم منتخب أسبانيا ونادي اف سي لييبزيج الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .

وكان داني أولمو قد برز خلال مباريات بطولة يورو 2024 مما جعله هدفا لعدد من الاندية الأوربية منها ليفربول الأنجليزي و مانشيستر يونايتد الأنجليزي وبرشلونة الأسباني و مانشيستر سيتي الأنجليزي حيث نجح في تسجيل هدفين و قدم ثلاثة تمريرات حاسمة .

اما على صعيد مشاركته مع نادي لييبزيج هذا الموسم فعلى الرغم من تراجع عدد مبارياته هذا الموسم التي وصلت إلى ٢٥ مباراة فقط مع ناديه وصلت إلى ٨ أهداف وخمسة تمريرات حاسمة الا ان مشاركته مع لييبزيج كانت دوما مؤثرة ومنها ثلاثة أهداف في مباراة كأس السوبر امام بايرن ميونخ .

وقالت صحيفة الميرور البريطانية ان أرني سلوت المدير الفني لنادي ليفربول طلب التعاقد مع داني اولمو من اجل تدعيم هجوم الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية وبالفعل تحركت إدارة النادي من احل انهاء التعاقد حيث تهدف إلى سداد الشرط الجزائي الموجود في تعاقد اولمو مع نادي لييبزيج .

وأضافت صحيفة الميرور ان ليفربول سيقوم بسداد الشرط الجزائي الموجود في تعاقد اولمو مع نادي لييبزيج حيث يتواجد شرط جزائي بقيمة ٥٠ مليون يورو وهو الرقم الذي تجده إدارة ليفربول مناسب للغاية لضم لاعب بامكانيات داني اولمو وتقطع الطريق على نادي مانشيستر يونايتد الذي كان حتى مساء الجمعة أبرز المهتمين بضم اولمو .