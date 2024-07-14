الثنائية التاريخية.. حلم 4 لاعبين قبل نهائي يورو 2024

ياسر رشاد - القاهرة - يراود عدد من لاعبي طرفي نهائي اليورو بين منتخبي إنجلترا وإسبانيا حلم التتويج بالثنائية، كأس أمم أوروبا ودوري أبطال أوروبا في نفس العام، وهو يعتبر أحد أعظم الإنجازات في عالم الساحرة المستديرة.



وفي نهائي نسخة 2024، يوجد 4 لاعبين يستطيعون تحقيق هذا الإنجاز جميعهم من ريال مدريد، الذي فاز بلقب النسخة الماضية من أنياب بورسيا دورتموند الألماني.

ففي منتخب إسبانيا، هناك 3 لاعبين ينشطون في نادي ريال مدريد، وحققوا دوري الأبطال، هم خوسيلو، ناتشو فيرنانديز، و داني كارفاخال.

وفي الطرف الآخر، منتخب إنجلترا، يتواجد أحد أبرز نجوم الليجا الموسم الماضي، وهو جود بيلينجهام، الذي اختير أفضل لاعب شاب في دوري أبطال أوروبا الموسم المنقضي، من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).



