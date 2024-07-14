التشكيل المتوقع بين الأرجنتين وكولومبيا في نهائي كوبا أمريكا 2024

ياسر رشاد - القاهرة - عشاق الساحرة المستديرة حول العالم على موعد مع نهائي منتظر يجمع بين المنتخب الأرجنتيني ضد نظيره الكولومبي على ملعب «هارد روك»، في بطولة كوبا أمريكا 2024.

التشكيل المتوقع لنهائي كوبا أمريكا 2024 بين الأرجنتين وكولومبيا

تشكيل الأرجنتين المتوقع لمواجهة كولومبيا

حارس المرمى: مارتينيز.

خط الدفاع: مونتييل، روميرو، ليساندرو مارتينيز، تاليافكو.

خط الوسط: دي ماريا، دي بول، إنزو، ماك أليستير.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، جوليان ألفاريز.



تشكيل كولومبيا المتوقع لمواجهة الأرجنتين



حارس المرمى: فرجاس.

خط الدفاع: أرياس، كويستا، سانشيز، موخيكا.

خط الوسط: ريوس، خيمس رودريجز، ليرما.

خط الهجوم: أرياس، كوردوبا، لويس دياز.