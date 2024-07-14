حالة تأهب أمنية قبل إنطلاق نهائي يورو 2024

ياسر رشاد - القاهرة - وضعت الولايات المتحدة الأمريكية قواعدها العسكرية في ألمانيا بحالة تأهب قبل إنطلاق نهائي اليورو نسخة 2024، تحسبا لهجوم إرهابي محتمل.

وصاحب هذا الإجراء، رفع مستوى الطواريء إلى ثاني أعلى مستوى، وسط مخاوف من أن هجومًا إرهابيًا قد يستهدف أفرادًا أو منشآت، تزامناً مع ختام كأس الأمم الأوروبية.

وأعلنت حامية الجيش الأمريكي في مدينة شتوتجارت بألمانيا، حيث يقع مقر القيادة الأمريكية الأوروبية، رفع مستوى التأهب إلى حالة "تشارلي"، وتنطبق هذه الحالة عند تلقي معلومات استخباراتية تشير إلى احتمال وقوع شكل من أشكال العمل الإرهابي أو الاستهداف ضد الأفراد أو المنشآت.

ولم تعلن القيادة الأمريكية اللألمانية، مستوى هذا التهديد منذ 10 سنوات على الأقل، وهذا يعني أن أجهزة الاستخبارات قد تلقت تهديدًا نشطًا من مصادر موثوقة.

وتزامناً مع الاجراء الأمريكي الألماني، حذرت السلطات الأوروبية من تهديد إرهابي محتمل خاصة قبل إنطلاق نهائي بطولة كرة القدم الأوروبية الحالية في ألمانيا.