أجازة رسمية في إنجلترا حال التتويج بلقب يورو 2024

ياسر رشاد - القاهرة - قررت الحكومة البريطانية، تأخير فتح أبواب المدراس في إنجلترا يوم الاثنين 15 يوليو، وذلك لتسمح للطلاب بمتابعة مباراة إنجلترا وإسبانيا في نهائي أمم أوروبا "اليورو" التي تقام مساء اليوم الأحد.



واستقرت سلطات لندن، إعطاء إجازة رسمية للطلاب والموظفين في بلاد الضباب، وذلك في حال فوز المنتخب الإنجليزي والتتويج بأول لقب قاري.

وجاء هذا القرار، نظرًا لاحتمال تأخر وقت انتهاء المباراة، ستسمح بعض المدارس في جميع أنحاء إنجلترا للتلاميذ بالحضور متأخراً حتى يتمكن الطلاب من الحصول على قسطًا من النوم، أو عطلة إذا فاز الإنجليز.

ومن المقرر أن تنتهي المباراة النهائية بين إنجلترا وإسبانيا حوالي الساعة 10 مساءً بتوقيت لندن ، ولكن يمكن أن تستمر في وقت لاحق إذا كانت هناك حاجة إلى وقت إضافي أو ركلات الترجيح.

