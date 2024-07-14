شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو الغار لاعب الاسكواش يحتفل بزفافه فى حضور نجوم اللعبة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

احتفل محمد أبو الغار لاعب الاسكواش، بزفافه في حضور نجوم اللعبة، وفي مقدمتهم نور الطيب، وسلمى هاني، وروان العربي، وهانيا الحمامي، وفارس الدسوقي، وأمير وجيه، مستغلاً فرصة الإجازة بعد انتهاء الموسم.

وكانت بطلة الاسكواش المصرية نور الشربيني المصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، قد احتفلت بزفافها أيضاً مساء الجمعة الماضى على الدكتور عمرو الحلو.



حفل زفاف محمد أبو الغار



محمد أبو الغار مع أصدقائه



محمد أبو الغار

وأسدل الستار على موسم الإسكواش 2023-2024، بعد سيطرة مصرية على الألقاب الكبرى في اللعبة، كان آخرها التتويج المصرى بلقب بطولة العظماء الثمانية التى أقيمت بالولايات المتحدة الأمريكية، وتوج باللقب الثنائي المصري علي فرج بمنافسات الرجال، ونوران جوهر بمنافسات السيدات.

وفرض الفراعنة سيطرتهم أيضًا على صدارة التصنيف العالمي، وأكمل علي فرج عاماً كاملاً على القمة واحتفظ بالصدارة حتى انطلاق الموسم المقبل، وكذلك نور الشربيني واصلت تربعها على عرش تصنيف السيدات.

فرضت نور الشربيني سيطرتها على صدارة التصنيف العالمي بعد بداية قوية في الموسم المنقضي حصدت خلاله 5 ألقاب، هى باريس المفتوحة، أمريكا المفتوحة، جي بي مورجان، ويندي سيتي، كما حصدت وصافة بطولة العالم، بينما قدم علي فرج موسماً مميزاً حتى نهايته، حيث توج البطل المصري بألقاب، باريس المفتوحة، قطر كلاسيك، جي بي مورجان، ويندي سيتي، الجونة الدولية وأخيراً بطولة العظماء الثمانية.