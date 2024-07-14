شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يقرر دعم صفوفه بـ6 لاعبين فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

استقر مسئولو النادي المصري على تدعيم صفوف الفريق بـ 5 أو 6 لاعبين على الأكثر في الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك لتجهيز الفريق للمشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ومن المقرر أن يستطلع مسئولو المصري خلال الساعات المقبلة رأي الجهاز الفني بقيادة علي ماهر في المراكز التي تحتاج للتدعيم بالفريق.

ويدخل فريق الكرة الأول بالنادي المصري معسكراً مغلقاً بمدينة بورسعيد اليوم، الأحد، لمدة 48 ساعة فقط، حيث يتدرب الفريق على ملعب النادي الاجتماعي بالضواحي قبل العودة إلى القاهرة الثلاثاء المقبل استعداداً لمباراة المقاولون العرب.

ويستعد النادي المصري لمواجهة المقاولون العرب فى الجولة الحادية والثلاثين من الدوري من المقرر إقامتها في الرابعة عصر الأحد الحادي والعشرين من يوليو باستاد برج العرب.

ونجح النادي المصري في السيطرة على المركز الثالث بجدول مسابقة الدوري برصيد 51 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 29 مباراة، حيث فاز المصري تحت القيادة الفنية لعلي ماهر في 15 مباراة وتعادل في 6 مواجهات وخسر 8 أخرى، وسجل لاعبو المصري 38 هدفاً واستقبلت شباكهم 35 هدفاً آخر.

وأسفرت قرعة الدور التمهيدى الثاني لمنافسات بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الموسم الجديد 2024-2025، عن مواجهة المصرى للفائز من كيتارا الأوغندي وممثل ليبيا في الدور التمهيدي الأول.

وتقام مباريات الدور التمهيدي الأول يومي 16 و17 أغسطس بالنسبة للكونفدرالية، فيما تقام مباريات دوري أبطال إفريقيا أيام 24 و25 أغسطس.

ويمثل مصر في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية الرباعي المصري الأهلي وبيراميدز والزمالك والمصري البورسعيدي.