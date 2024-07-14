شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال عبد الواحد ينتظم فى تدريبات الاهلي غدا استعدادا لمودرن سبورت والان مع تفاصيل الخبر

ينتظم عمر كمال عبد الواحد لاعب النادي الاهلي في تدريبات فريقه غدا، الاثنين، بعد تعافيه من الإصابة بنزلة معوية، وأعلن الأهلي استبعاد عمر كمال عبد الواحد من مواجهة بيراميدز بعدما اشتكى من نزلة معوية حادة، وخضع لفحوصات طبية في أحد المستشفيات.

وكان عمر كمال غادر المستشفى في ساعة مبكرة من صباح أمس بعد تعافيه من النزلة المعوية الحادة التي تعرض لها.

وحرص لاعبو الأهلي علي زيارة عمر كمال سواء في المستشفى أو المنزل، ويتواجد عمر كمال حاليًا في منزله، وهو تحت الملاحظة الطبية وسوف يتحدد موقفه غدا الإثنين من مواجهة مودرن سبورت.

ويستعد الأهلى لمواجهة مودرن سبورت المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الاسبوع السابع عشر لمسابقة الدوري المصري.

مباراة الأهلى ومودرن سبورت مهمة في رحلة المارد الأحمر للصعود إلى قمة الدوري للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة بيراميدز التي فاز بها بثلاثة أهداف مقابل هدفين لضمان تحقيق انتصار جديد على مودرن سبورت ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.