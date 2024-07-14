ساديو ماني يقترب من مغادرة الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزو رومانو ان نجم السنغال ونادي النصر السعودي ساديو ماني يقترب من العودة إلى ناديه السابق ريد بول سالزبورج خلال الأيام القليلة القادمة قادما من نادي النصر السعودي .

وكان ساديو ماني قد مر بموسم مخيب للامال مع نادي النصر السعودي حيث فشل الفريق الملقب بالعالمي في الفوز بأي بطولة خلال الموسم الماضي الا لقب البطولة العربية للأندية والتي اقيمت في بداية الموسم في المملكة العربية السعودية بينما عاني الفريق كثيرا في بطولة الدوري السعودي وخسر لقب كأس الملك في الخطوة الأخيرة و المباراة النهائية امام منافسه التقليدي الهلال السعودي.

وقال فابريزو رومانو عبر برنامج ( فوتبول ) بمحطة كادينا سير الاسبانية ان بيب ليندرز المدرب المساعد لنادي ليفربول سابقا وكان احد المدربين المساعدين للالماني يورجن كلوب في نادي ليفربول قد تولى تدريب نادي ريد بول سالزبورج النمساوي بداية من الموسم المقبل وهو يأمل في ضم ساديو ماني من نادي النصر السعودي من اجل تدعيم خططه لاستعادة لقب الدوري في النمسا بعد خسارته في الموسم الماضي .

في المقابل أكد وكيل ساديو ماني بيورن بايزمير انه لا توجد نية على الإطلاق لمغادرة ساديو ماني نادي النصر السعودي وقال : ماني سعيد للغاية خلال تواجده داخل نادي النصر ولا صحة على الإطلاق لرغبته في الرحيل عن النادي . بدأ ماني فترة الاعداد مع فريق النصر وسيسافر معه لخوض معسكر الاعداد للموسم الجديد .

يذكر ان ساديو ماني لعب موسمين مع نادي ريد بول سالزبورج قادما من نادي ميتز الفرنسي قبل ان ينتقل من ريد بول إلى ساوثهامبتون الأنجليزي ومنه إلى ليفربول الأنجليزي الذي شهد رحلة تألق النجم السنغالي .