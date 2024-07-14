كل ما تريد معرفته عن بطولة السلة 3*3 بالساحل الشمالى

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف الساحل الشمالي واحدة من أقوي و أكبر بطولات 3x3 بجوائز تصل الي 150 الف جنية لاصحاب المراكز الاولي

وأعلنت الشركة المنظمة بالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة السلة ولجنة 3X3 عن بطولة 3X3 بالساحل الشمالي بأحدى قرى الساحل ايام 19 و 20 و 26 و 27 يوليو 2024.

البطولة مفتوحة للاعبي الدرجة الاولي و العشرين سنة و تحت ال 18 سنة رجال و سيدات، وسوف تشهد مشاركة 12 فريق في كل فئة.

موعد البطولة:

- درجة اولي للرجال: 19 يوليو من الساعة 5 مساءً حتى الساعة 11 مساءاً

- درجة اولي للسيدات: يوم 20 يوليو من الساعة 5 مساءً حتى الساعة 11 مساءاً

- تحت 18 رجال: 26 يوليو من الساعة 5 مساءً حتى الساعة 11 مساءاً

- ⁠تحت 18 سيدات: 27 يوليو من الساعة 5 مساءً حتى الساعة 11 مساءاً

يذكر ان الساحل الشمالى هذا الموسم يشهد العديد من البطولات الرياضية