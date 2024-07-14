مشوار الأرجنتين وكولومبيا قبل صدام نهائي كوبا أمريكا 2024

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي منتخبا الأرجنتين وكولومبيا فى الثالثة فجر الإثنين، بالمباراة النهائية التي تجمع بين المنتخبين على ملعب "هارد روك"، بنهائي كوبا أمريكا 2024 فى نسختها الـ 48 المُقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

مشوار منتخب الأرجنتين وكولومبيا في كوبا أمريكا 2024

وحجز منتخب الأرجنتين بطاقة التأهل إلي نهائي كوبا أمريكا 2024 بعد إقصاء نظيره منتخب كندا بهدفين نظيفين، فيما حقق نظيره المنتخب الكولومبي انتصارا صعبا على نظيره أوروجواي بهدف نظيف.

وحقق منتخب الأرجنتين في دور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا 2024 نتائج متميزة، حيث تصدر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة وفي رصيده 9 نقاط، ثم تأهل إلي ربع النهائي والفوز على الإكوادور بركلات الترجيح 4-2 بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 1-1، ثم تخطي كندا بنتيجة 2-0 في الدور نصف النهائي، وخطف بطاقة التأهل إلي المباراة النهائية.

وعلى الجانب الآخر، تأهل منتخب كولومبيا إلى ربع نهائي كوبا أمريكا بعد تصدر المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، ثم اكتساح بنما بخماسية نظيفة في دور الـ 8، وبعدها الإطاحة بنظيره أوروجواي من الدور نصف النهائي، بهدف نظيف والصعود للمباراة النهائية.

