يورو 2024.. تاريخ مواجهات إسبانيا وإنجلترا قبل مواجهة حسم اللقب الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف ملعب «الأولمبي» في مدينة برلين الألمانية، مواجهة من العيار الثقيل مساء اليوم الأحد، تجمع بين إسبانيا و إنجلترا ضمن منافسات نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024”.

تاريخ مواجهات اسبانيا وانجلترا



تقابل منتخبا إسبانيا وإنجلترا 18 مرة من قبل، فاز الإسبان في 7 مباريات، ومثلهم للإنجليز، بينما حسم التعادل 4 مواجهات.

آخر مباراة جمعت بين منتخبي إسبانيا وإنجلترا كانت في بطولة دوري الأمم الأوروبية في عام 2018، وحسمها رفقاء هاري كين بثلاثية مقابل هدفين.

وحسم منتخب إسبانيا التأهل إلى نهائي أمم أوروبا بعد عبور نظيره الفرنسي بصعوبة بالغة؛ حيث تمكن من الفوز بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء الماضي على ملعب أليانز أرينا.

وفي الجانب الآخر، اجتاز منتحب إنجلترا نظيره الهولندي بشق الأنفس بعد التغلب عليه في نصف نهائي يورو بنتيجة 2-1 وحسم التأهل في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.