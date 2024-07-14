جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز

ياسر رشاد - القاهرة - يتصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز المصري لكرة القدم برصيد 86 نقطة، فيما يواصل مطاردته الأهلي محتلا المركز الثانى برصيد 60 نقطة، بينما يقع المصري البورسعيدي ثالثًا بترتيب جدول البطولة.

يتقابل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك أمام بلدية المحلة، فيما يلتقي الأهلي في مواجهة صعبة ضد نظيره مودرن سبورت في إطار مؤجلات الجولة الـ17 من عمر مسابقة بطولة الدوري المصري الممتازلكرة القدم لموسم 2023 ـ 2024.



ويلعب الزمالك مساء غدا الإثنين مع بلدية المحلة في مؤجلات بطولة الدوري المصري الممتاز، كما يلتقي الأهلي مع مودرن سبورت يوم الثلاثاء المقبل في مؤجلات الأسبوع السابع عشر لمسابقة الدوري.

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مؤجلات الأهلي والزمالك في الأسبوع السابع عشر كالتالي:



جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز



1- بيراميدز 68 نقطة

2- الأهلي 60 نقطة

3- المصري البورسعيدي 51 نقطة

4- مودرن سبورت 47 نقطة

5- سموحة 45 نقطة

6- إنبي 42 نقطة

7- الزمالك 41 نقطة

8- زد اف سي 41 نقطة

9- سيراميكا كليوباترا 41 نقطة

10- الاتحاد السكندري 38 نقطة

11- طلائع الجيش 35 نقطة

12- البنك الأهلي 33 نقطة

13- الجونة 32 نقطة

14- الإسماعيلي 31 نقطة

15- فاركو 29 نقطة

16- بلدية المحلة 23 نقطة

17- المقاولون العرب 20 نقطة

18- الداخلية 19 نقطة