يورو 2024.. التشكيل المتوقع لنهائي أمم أوروبا بين إسبانيا وإنجلترا

ياسر رشاد - القاهرة - عشاق الساحرة المستديرة على موعد الليلة مع الاثارة والمتعة الكروية عندما يواجه منتخب إسبانيا نظيره إنجلترا في نهائي كأس أمم أوروبا “يورو 2024”،على الملعب الأولمبي ببرلين في ألمانيا.

التشكيل المتوقع لنهائي أمم أوروبا بين إسبانيا وإنجلترا

تشكيل إسبانيا المتوقع أمام إنجلترا في نهائي يورو 2024



حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: داني كارفاخال، لو نورماند، لابورت، كوكوريلا.

خط الوسط: فابيان رويز، رودري، داني أولمو.

خط الهجوم: لامين يامال، ألفارو موراتا، نيكو ويليامز.

تشكيل إنجلترا المتوقع أمام إسبانيا في نهائي يورو 2024



حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: كايل وكر، جون ستونز، مارك جيهي.

خط الوسط: بوكايو ساكا، كوبي ماينو، ديكلان رايس، لوك شاو.

خط الوسط الهجومي: فيل فودين، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: هاري كين.