ورطة كبيرة لاتحاد الكرة أمام فيفا.. تفاصيل

كشف الإعلامي مدحت شلبي عن ورطة كبيرة للاتحاد المصري لكرة القدم أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وذلك بسبب مستحقات المدرب البرتغالي روي فيتوريا وإيهاب جلال مدرب الفراعنة الأسبق.

وقال شلبي في تصريحات تليفزيونية: “اتحاد الكرة المصري في ورطة كبيرة بسبب مستحقات عدد من المدربين، أبرزها قضية فيتوريا وإيهاب جلال.

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وأضاف شلبي: “الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” طلب من الاتحاد المصري لكرة القدم تسوية أربع قضايا حتى لا يتعرض الاتحاد المصري لعقوبات”.

وتابع: “أول قضية تخص المدرب البرتغالي روي فيتوريا وله مستحقات تبلغ 5 مليون يورو، والامر كان يمكن تفاديه بأقل الخسائر لولا إصرار اتحاد الكرة في البحث عن ثغرة في عقده”.

وأضاف: “القضية الثانية تخص مستحقات إيهاب جلال، والذي يطالب اتحاد الكرة المصري بالحصول على 27 مليون جنيه، خاصة بعدما تم إقالته من تدريب منتخب مصر”.

وتابع: “القضية الثالثة والرابعة تخص شركة سويسرية لتنظيم المباريات الودية، وكان قد تم الاتفاق على خوض مبارتين وديتين أمام بلجيكا بمقابل 100 الف دولار، فلعبت مباراة وحيدة ولم تلعب الأخرى”.

واكمل: “رئيس الشركة السويسرية رفع قضيتين ضد اتحاد الكرة المصري ويطالب بالحصول على 250 الف يورو في كل قضية كشرط جزائي، بالإضافة إلى 15 الف فرانك سويسري كغارمة و15 الف فرانك أتعاب محاماة”.

واختتم: “اتحاد الكرة مطالب بدفع 310 مليون جنيه مصري في القضايا الأربعة، فما بالك بباقي مديونيات اتحاد الكرة الأخرى”.