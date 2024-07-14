الاهلي يطلب ضم لاعب جديد بعد رحيل ديانج

طلب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي ضم لاعب جديد للفريق الأول خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد الموافقة على رحيل الدولي المالي أليو ديانج.

وقال مدحت شلبي في تصريحات تليفزيونية عبر قناة “إم بي سي مصر”: “كولر طلب ضم صفقة جديدة للنادي الاهلي في وسط الملعب بعد بيع ديانج على سبيل الإعارة، والموافقة على رحيل قندوسي للبيع”.

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وأضاف: “النادي الاهلي فتح خطًا من المفاوضات مع الدولي التونسي علي بن رمضان لاعب فريق فيركنفاروش المجري، ناديه طلب 3 مليون دولار في حين أن عرض الأحمر وصل إلى 2 مليون دولار”.

واختتم: “الاهلي تواصل أيضًا مع اللاعب موكوينا، لاعب صن داونز الجنوب إفريقي، وناديه طلب أيضًا الحصول على 3 مليون دولار”.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي لمواجهة نظيره مودرن سبورت بعد غدًا الثلاثاء، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وحقق الأحمر الفوز في الجولة الأخيرة على حساب بيراميدز بثلاثية مقابل هدفين، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.