تطورات أزمة رمضان صبحي مع المنشطات

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر الأسبق تطوارت أزمة رمضان صبحي مع المنشطات، خاصة بعد قرار إيقافه من قبل اللجنة المصرية لمكافحة المنشطات.

وقال حسن في تصريحات تليفزيونية: “القرار الخاص بأزمة المنشطات لرمضان صبحي سيكون خلال أيام إما بالسلب أو الإيجاب”.

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وأضاف: “ماذا سيحدث بعد اتخاذ مثل هذا القرار؟ لو في صالح رمضان صبحي سيعود اللاعب للمشاركة بشكل طبيعي، وفي حالة كان القرار سلبي بالنسبة له سيتم إيقاف رمضان صبحي”.

وتابع: “في حالة تمت معاقبة رمضان صبحي سيلجأ للمحكمة الرياضية الدولية، في حالة رأى اللاعب أنه مظلوم من قبل اللجنة المصرية لمكافحة المنشطات”.

واختتم: “موضوع رمضان صبحي لن يتخطى هذا الأسبوع وسيتم إصدار قرار نهائي بشأن اللاعب، والجميع يتمنى التوفيق لرمضان صبحي في أزمته مع المنشطات”.

وكان رمضان صبحي قد تمت معاقبته من قبل اللجنة المصرية لمكافحة المنشطات بإيقافه بسبب التلاعب في إحدى العينات، على أن يتم صدور قرار نهائي بشأنه.