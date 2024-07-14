كولر يحسم مصير قندوسي النهائي مع الاهلي

كشف الإعلامي احمد شوبير عن موقف أحمد قندوسي النهائي مع النادي الاهلي خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب انتهاء إعارة اللاعب إلى نادي سيراميكا كيلوباترا.

وقال شلبي في تصريحات تليفزيونية عبر قناة “إم بي سي مصر”: “كولر رفض عودة اللاعب للاهلي مرة أخرى رغم تألقه ضمن صفوف فريق سيراميكا كيلوباترا”.

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وأضاف: “لجنة تخطيط النادي الاهلي بقيادة محسن صالح قررت بيع اللاعب بسبب رفض كولر عودته للفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة”.

واختتم: “قندوسي لديه عرض من الدوري القطري بـ 2 مليون دولار، وعرض آخر من نادي الشارقة الإماراتي وصل إلى 2 مليون و300 الف دولار، والاهلي سيبعيه ويتعاقد مع لاعب وسط أجنبي بدلًا منه”.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي لمواجهة نظيره مودرن سبورت بعد غدًا الثلاثاء، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.