الخلود السعودي يطلب ضم 4 نجوم من الاهلي

دخل مسئولو نادي الخلود السعودي في مفاوضات لضم أربع صفقات جديدة من النادي الاهلي في الميركاتو الصيفي الجاري.

ومن المقرر أن تبدأ فترة الانتقالات الصيفية في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 18 يوليو وحتى الثاني من سبتمبر المقبل.

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واتفق مسئولو الخلود السعودي على ضم ديانج من النادي الاهلي مقابل 600 الف دولار على سبيل الإعارة، و4 مليون دولار للشراء النهائي بعد انتهاء فترة الإعارة.

كما طلب مسئولو نادي الخلود السعودي ضم الجنوب إفريقي بيرسي تاو، ولكن اللاعب رفض فكرة الرحيل عن النادي الأهلي خلال الفترة القادمة.

كما طلب مسئولو نادي الخلود ضم الثنائي محمود عبد المنعم كهربا ومحمد مجدي قفشة خلال الميركاتو الصيفي المقبل، ولكن إدارة الأحمر لم تحسم موقفها من رحيل الثنائي حتى الآن”.

ويستعد النادي الاهلي لمواجهة نظيره مودرن سبورت بعد غدًا الثلاثاء ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.