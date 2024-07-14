"مشاركتك ستكون مفيدة".. ناصر الخليفي يدعو محمود الخطيب لحضور اجتماع في اليونان (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

هنأ ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان الفرنسي ورئيس رابطة الأندية الأوروبية، محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على مشاركة في كأس العالم 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

كما حرص الخليفي على تقدم دعوة إلى محمود الخطيب، لحضور فعاليات الجمعية العمومية لرابطة الأندية الأوروبية.

وتقام الجمعية العمومية لرابطة الأندية الأوروبية، خلال الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر المقبل في اليونان.

ونشر الموقع الرسمي للنادي الأهلي نص دعوة الخليفي إلى محمود الخطيب لحضور فعاليات الجمعية العمومية، وتهنئة على المشاركة في مونديال الأندية 2025، وجاءت كالتالي:

وجاء نص الخطاب كالتالي: "عزيزي، كابتن محمود الخطيب، أردت أن أتقدم بتهانينا القلبية للنادي الأهلي على إنجازكم الرائع بالتأهل لكأس العالم للأندية 2025، هذا الإنجاز المتميز هو شهادة على العمل الجاد والتفاني لجميع العاملين بالنادي".

وأضاف: "بالنيابة عن مجلس إدارة رابطة الأندية الأوروبية، يسعدني أيضًا أن أدعوكم لحضور الجمعية العمومية الحادية والثلاثين لرابطة الأندية الأوروبية، التي ستعقد في أثينا اليونان، وستكون الأكبر في تاريخنا".

وتابع: "هذه مناسبة للتواصل على نطاق واسع مع مالكي الأندية وكبار المديرين التنفيذيين والأطراف المعنية، لمناقشة أهم الأمور التي تواجه كرة القدم للأندية وصياغة رؤية مشتركة للمستقبل".

واختتم البيان: "نأمل أن تنضم إلينا في أثينا، جنبًا إلى جنب مع أكبر تجمع لأعضاء رابطة الأندية الأوروبية على الإطلاق، حيث إن مساهمتك القيمة ومشاركتك الفعالة ستكون مفيدة في تشكيل مستقبل كرة القدم للأندية".

أقرأ أيضاً:

"طلب هديته من إنجلترا".. كيف احتفل لامين يامال بعيد ميلاده الـ17؟ (فيديو)