أول صور من حادث لاعبي سيراميكا والسقوط من أعلى المحور بالسيارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تعرض 4 لاعبين مواليد 2005 من نادي سيراميكا كليوباترا لحادث مروع، عقب السقوط من أعلى المحور بالسيارة، اليوم السبت 13 يوليو 2024.

وكشف مصدر لموقع "الخليج 365" أسماء الـ4 لاعبين، "محمد سامح، مازن خضر،أنس ماهر، محمد دونجا".

وأوضح مصدر لموقع "الخليج 365" أن اللاعب الذي كان يقود السيارة لم يتعرض لأي أذى، ولاعب يدعى "دونجا" تعرض لكسر في الجمجمة ونزيف داخلي.

وأردف المصدر أن اللاعب الثالث يدعى "أنس" وتعرض لكدمات قوية ويحتاج لعملية تجميل.

وأكد المصدر أن اللاعب الرابع تعرض لقطع في الفخذ، بعد سقوط السيارة من أعلى المحور.

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