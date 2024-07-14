من هو قائد منتخب مصر الأوليمبي في أولمبياد باريس 2024؟

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن ترتيب قادة منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024، والتي تنطلق خلال أيام.

وجاء محمد النني القائد الأول لمنتخب مصر الأوليمبي، يليه أحمد سيد زيزو، ثم إبراهيم عادل نجم بيراميدز في المركز الثالث.

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وأوقعت قرعة أولمبياد باريس 2024 المنتخب الأوليمبي في المجموعة الثالثة، رفقة منتخبات إسبانيا وأوزباكستان وجمهورية الدومنيكان.

وكان البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي قد استقر على ضم 22 لاعبًا للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، والتي جاءت كالتالي..

في حراسة المرمى: حمزة علاء، على الجابري، محمد سيحا.

خط الدفاع: محمد طارق، حسام عبدالمجيد، أحمد عيد، محمد حمدي، عمر فايد، كريم الدبيس، أحمد سيد عبدالنبي، محمد مغربي.

خط الوسط: محمد النني، محمود صابر، محمد شحاتة، زياد كمال، أحمد قطة، أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: إبراهيم عادل، أسامة فيصل، مصطفى سعد ميسي، بلال مظهر، أحمد سيد زيزو.