3 قنوات مجانية تنقل مباراة إنجلترا وإسبانيا بنهائي أمم أوروبا 2024

يلتقي اليوم منتخب إنجلترا نظيره إسبانيا في تمام العاشرة مساء، في نهائي كأس أمم أوروبا 2024، في المباراة التي تلعب على استاد برلين الأوليمبي.

وكانت إسبانيا قد تأهلت لنهائي كأس أمم أوروبا عقب فوزها على فرنسا في نصف النهائي بهدفين لهدف، فيما تأهلت إنجلترا لنهائي كأس أمم أوروبا عقب فوزها على هولندا بهدفين لهدف في نصف النهائي.

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وتوجد ثلاث قنوات مفتوحة ستنقل مباراة إنجلترا إسبانيا اليوم وهي كالتالي..

القناة الإسبانية: TV 3 Catalunya

القمر الصناعي: هيسباسات 30 غربا

تردد القناة: 11347

معدل الترميز: 20858

استقطاب القناة: أفقي

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

القناة الفرنسية: L’Equipe TV

القمر الصناعي: يوتلسات 5 غرب

تردد القناة: 12648

معدل الترميز: 29500

استقطاب القناة: عمودي

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

القناة الإيطالية: Solo calcio

القمر الصناعي: هوتبيرد 13 شرق

تردد القناة: 11179

معدل الترميز: 27500

استقطاب القناة: أفقي

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

ويدخل منتخب إسبانيا مباراة اليوم وهدفه الفوز في المباراة وتحقيق لقب البطولة للمرة الرابعة في تاريخه، فيما يسعى المنتخب الإنجليزي لتحقيق لقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه.