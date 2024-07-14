رقم ضخم للبطل.. الجوائز المالية لكأس أمم أوروبا 2024؟

بدأ العد التنازلي عن مباراة نهائي كأس أمم أوروبا التي تلعب في تمام العاشرة مساء اليوم بين منتخبي إنجلترا وإسبانيا على استاد برلين الأوليمبي.

وكانت إسبانيا قد تأهلت لنهائي كأس أمم أوروبا عقب فوزها على فرنسا في نصف النهائي بهدفين لهدف، فيما تأهلت إنجلترا لنهائي كأس أمم أوروبا عقب فوزها على هولندا بهدفين لهدف في نصف النهائي.

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وخصص الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” رقمًا ضخمًا لبطولة كأس أمم أوروبا، والذي يصل إلى 331 مليون يورو توزع على كل المنتخبات المشاركة في البطولة.

وحدد الاتحاد الأوروبي لكروة القدم “يويفا” مبلغ 9.25 مليون يورو لكل منتخب شارك في البطولة، كما خصص مليون يورو لكل منتخب يحقق الفوز في أي مباراة بالبطولة، و500 الف يورو حال التعادل.

ويحصل كل منتخب تأهل لدور الـ16 على مبلغ 1.5 مليون يورو، فيما سيحصل كل منتخب تأهل لدور ربع نهائي البطولة على 2.5 مليون يورو، ويحصل كل منتخب تأهل لدور نصف النهائي على مبلغ 4 مليون يورو.

فيما يحصل بطل كأس أمم أوروبا في مباراة اليوم على 8 مليون يورو، ويحصل الوصيف على 5 مليون يورو.