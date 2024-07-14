من اللائحة.. ماذا يحدث إذا انتهت مباراة إنجلترا وإسبانيا بالتعادل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يستعد منتخب إنجلترا لمواجهة نظيره الإسباني عند العاشرة من مساء اليوم الأحد في نهائي النسخة الجارية من يورو 2024.

منتخب إنجلترا كان قد تأهل لدور النهائي بعد فوزه 2-1 على نظيره الهولندي، بينما تأهل المنتخب الإسباني بعد فوزه بالنتيجة ذاتها على نظيره الفرنسي.

وتنص لوائح البطولة أنه حال انتهاء المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل يتم اللجوء شوطين إضافيين مدة كل شوط منهما 15 دقيقة.

وإذا استمر التعادل بعد الوقت الإضافي يتم الاحتكام لركلات الترجيح لتحديد الفائز.

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