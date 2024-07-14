"مكافأة إسبانيا تختلف عن إنجلترا".. الجوائز المالية لنهائي يورو 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

وصلت النسخة الجارية من بطولة يورو 2024 لمحطتها الأخيرة بمواجهة ستجمع منتخبي إنجلترا وإسبانيا عند العاشرة من مساء اليوم الأحد.

ورغم وصول المنتخبين إلى النهائي إلى أن المكافأة التي سيحصل عليها أي منتخب منهما حال فوزه باللقب ستكون مختلفة عن الآخر.

ويعود ذلك كون الجائزة تراكمية بداية من مكافأة المشاركة بالبطولة والفوز بالمباريات بدور المجموعات.

وحال تتويج منتخب إسبانيا بلقب يورو 2024 سيحصل على جائزة مالية قيمتها 28.25 مليون يورو (لم يخسر في أي مباراة بالبطولة).

ولكن إذ خسر المنتخب الإسباني النهائي سيحصل على مبلغ 25.25 مليون يورو.

ولكن على العكس من ذلك سيكون منتخب إنجلترا الذي حقق فوزًا وحيدًا بيورو 2024.

وهنا إذا توّج منتخب إنجلترا باللقب سيحصل على 27.25 مليون يورو وإذا خسر سيحصل على 24.25 مليون يورو.

مكافآت يورو 2024:

- مكافأة المشاركة: 9.25 مليون يورو

- مكافأة المباراة: مليون يورو عند الفوز و500 ألف يورو عند التعادل

- التأهل إلى دور الـ16: 1.5 مليون يورو

- التأهل إلى ربع النهائي: 2.5 مليون يورو

- التأهل إلى نصف النهائي: 4 ملايين يورو

- يحصل الوصيف على مبلغ إضافي قدره 5 ملايين يورو

- يحصل البطل على مبلغ إضافي قدره 8 ملايين يورو

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