"للأسف وقع فيها".. خبير تحكيمي يفجر مفاجأة بشأن ركلة جزاء الشحات أمام بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أكد سمير عثمان الخبير التحكيمي أن الحكم الإسباني في مباراة الأهلي وبيراميدز وقع في أخطاء تحكيمية لا حصر لها ولا يقع فيها حكم صغير، وللأسف الحكم وقع فيها، مؤكدا أن اللاعبين كانوا في قمة الالتزام.

وحقق الأهلي الفوز على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي أقيمت بينهما يوم الجمعة الماضية في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال "عثمان" في لقاء تلفزيوني على قناة dmc: "لو كان حكم مصري هو الذي وقع في هذه الأخطاء لكان في ستاد القاهرة حتى الآن وللأسف الحكم ليس على مستوى الحكام الأوروبيين".

وأضاف: "الهدف الأول لكل فريق صحيح تماما بينما محمد عبد المنعم له ضربة جزاء بسبب قيام لاعب بيراميدز بدهس قدم محمد عبد المنعم رغم مرور الكرة ولا توجد ركلة جزاء للأهلي في سقوط امام عاشور".

وأوضح: "كرة حسين الشحات التي احتسبت ضربة جزاء ليست صحيحة لأنها لم تلمس يد لاعب بيراميدز وأيضا لم يحتك بلاعب الأهلي وهناك علامة استفهام حول عدم استدعاء حكم الفيديو والقرار الصحيح ضربة حرة غير مباشرة على حسين الشحات والحصول على إنذار حتى ولو كان الإنذار الثاني".

واختتم تصريحاته بأن الحكم من أقل الحكام الإسبان وحصل على الشارة الدولية مؤخرا وأن أي حكم عربي كان سيكون أفضل من هذا الحكم.

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