اخبار الرياضه

غيبوبة وعمليتين.. لاعب سيراميكا يكشف آخر تطورات حالتهم الصحية بعد السقوط من أعلى المحور

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كشف لاعب سيراميكا، مازن عمر خضر، آخر تطورات حالته الصحية هو وأصدقائه، عقب السقوط من أعلى المحور بالسيارة.

وقال مازن في تصريحات لموقع "الخليج 365" اليوم الأحد: "خضعت لعملية تجميل في الوجه بعد تعرضي للعديد من الإصابات".

وأضاف: "وأنس ماهر سيدخل الآن غرفة العمليات للخضوع لعملية في الفخذ، ولديه عدد من الإصابات في الوجه".

وتابع: "محمد رمضان دونجا في العناية المركزة تعرض لكسر في العمود الفقري، ولا نستطيع الاطمئنان عليه بعد دخوله في غيبوبة".

وأتم لاعب سيراميكا: "سامح تعرض للعديد من الكدمات والإصابات، ولديه هواء على الرئة".

يذكر أن الـ4 لاعبين من ناشئي سيراميكا 2005، تعرضوا لحادث مروع بسقوطهم من أعلى المحور بالسيارة أمس السبت.

اقرأ أيضًا:

"أحدهم خضع لجراحة في الجمجمة".. إسماعيل يوسف يكشف الحالة الصحية لرباعي سيراميكا كليوباترا

"زيزو ليس الأول".. اتحاد الكرة يعلن قادة الفراعنة في الأولمبياد

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا