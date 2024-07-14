غيبوبة وعمليتين.. لاعب سيراميكا يكشف آخر تطورات حالتهم الصحية بعد السقوط من أعلى المحور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كشف لاعب سيراميكا، مازن عمر خضر، آخر تطورات حالته الصحية هو وأصدقائه، عقب السقوط من أعلى المحور بالسيارة.

وقال مازن في تصريحات لموقع "الخليج 365" اليوم الأحد: "خضعت لعملية تجميل في الوجه بعد تعرضي للعديد من الإصابات".

وأضاف: "وأنس ماهر سيدخل الآن غرفة العمليات للخضوع لعملية في الفخذ، ولديه عدد من الإصابات في الوجه".

وتابع: "محمد رمضان دونجا في العناية المركزة تعرض لكسر في العمود الفقري، ولا نستطيع الاطمئنان عليه بعد دخوله في غيبوبة".

وأتم لاعب سيراميكا: "سامح تعرض للعديد من الكدمات والإصابات، ولديه هواء على الرئة".

يذكر أن الـ4 لاعبين من ناشئي سيراميكا 2005، تعرضوا لحادث مروع بسقوطهم من أعلى المحور بالسيارة أمس السبت.

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