لاعب سيراميكا يروي لـ "الخليج 365" تفاصيل الحادث المروع والسقوط من أعلى المحور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

روى لاعب سيراميكا كليوباترا، مازن عمر خضر، تفاصيل الحادث المروع الذي تعرض له مع أصدقائه بالسقوط من أعلى المحور بالسيارة.

وقال مازن خضر لـ "الخليج 365" اليوم الأحد، إنه بعد الانتهاء من تمرين الفريق في مركز شباب الجزيرة، استقل السيارة هو و3 أصدقائه.

وأضاف: "أثناء سيرنا في طريق المحور (زنق علينا أتوبيس)، مما أدى إلى السقوط من أعلى المحور".

يذكر أن الـ4 لاعبين من ناشئي سيراميكا 2005، تعرضوا لحادث مروع بسقوطهم من أعلى المحور بالسيارة أمس السبت.

وجاءت أسماء الـ4 لاعبين كالتالي: مازن خضر، أنس ماهر، محمد رمضان "دونجا"، محمد سامح.

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