جوميز يضع برنامج خاص لـ سامسون بعد عودته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

وضع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، برنامجا خاصا للبنيني سامسون بعد عودته من بلاده خلال الساعات الماضية.

ويستعد الزمالك لمواجهة بلدية المحلة، غدا الإثنين ضمن المباريات المؤجلة لبطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.

وعاد سامسون للمشاركة في تدريبات الزمالك أمس السبت، بعد غياب فترة كبيرة تواجد خلالها في بلاده، لعدم حصوله على مستحقاته المتأخرة، قبل حل الأزمة.

وعلم موقع "الخليج 365" أن جوميز وضع برنامج بدني خاص للمهاجم البنيني من أجل تجهيزه للمشاركة في المباريات المقبلة مرة أخرى.

ويعاني الزمالك من أزمة في خط الهجوم، في ظل إصابة التونسي سيف الجزيري، ونفس الأمر لناصر منسي، ويتم الاعتماد على يوسف أوباما في قيادة الهجوم، خلال المباريات الماضية.

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