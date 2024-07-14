"كنز حقيقي".. نجم الزمالك السابق يشيد بـ جوميز ويكشف الاستفادة من الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أشاد نادر السيد، نجم الزمالك السابق، بالبرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأبيض، بعد اعتماده على العناصر الشابة خلال المباريات الأخيرة.

ونجح الزمالك في تحقيق الفوز على طلائع الجيش في المباراة الماضية، بهدفين مقابل هدف، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال نادر السيد في تصريحات على قناة الزمالك: "جوميز نجح في خلق دوافع جديدة لدى لاعبي الفريق وايضا التجانس الذي ظهر بين اللاعبين في المباريات الماضية".

أضاف: "أهم الاستفادة من مباريات الدوري حاليا، هي والاعتماد على بعض العناصر الشابة، وحقيقي هذا أمر يُحسب للمدرب البرتغالي".

وأضاف: "الزمالك يمتلك كنز حقيقي من اللاعبين الصاعدين وهم يستحقون الحصول على فرصة وهذا ما يفعله جوميز، ولديه فرصة ذهبية، خاصة وأنهم يخوضون مباريات قوية ويتم إذاعتها أمام الجميع".

وأتم تصريحاته: "الزمالك يحتاج إلى تدعيمات قوية ولاعبين يضيفوا للفريق، وأيضا يجب التجديد لمحمد عواد حارس مرمى الفريق لأنه إضافة قوية".

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