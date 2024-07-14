الامارات | النصر يتعادل مع منتخب غانا للشباب وديا في هولندا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعادل فريق النصر مع منتخب غانا للشباب في أولى تجارب الفريق الودية في معسكره الخارجي بهولندا والذي يستمر حتى 29 يوليو الجاري، وهي المباراة التي خاضها العميد بدلاً من مواجهة فريق إن إيه سي بريدا، التي كانت محدده سابقا في نفس الموعد.

خاض المدرب الهولندي شرودر المباراة بتشكيلين مختلفين في الشوطين وانتهى الشوط الأول بتقدم النصر بنتيجة 3-1 أحرز أهداف النصر جونيرو سيلفا، في أول ظهور له مع الفريق، ومانولو غابياديني (هدفين)، وفي الشوط الثاني أحرز عبدالله توري، الهدف الرابع ولكن نجح منتخب غانا في إدراك التعادل قبل نهاية المباراة.

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر تفاصيل المباراة التي لم تشهد تواجد الهداف علي مبخوت المنضم حديثا إلى النصر في تشكيل الشوطين، ومن المتوقع أن يخوض النصر مباراته الودية الثانية يوم 20 يوليو المقبل أمام فريق جرافشاب.