تشكيل منتخب مصر الأوليمبي أمام أوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن روجيو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الاوليمبي عن تشكيله في مباراته الودية أمام أوكرانيا والمقرر لها الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة استعدادا لأولمبياد باريس 2024.

تشكيل منتخب مصر الأوليمبي:

حمزه علاء حارس مرمي

الدفاع : عمر فايد وحسام عبد المجيد وأحمد عيد وكريم الدبيس

الوسط : محمد النني ومحمد شحاته وأحمد كوكا

-الهجوم : ابراهيم عادل واحمد زيزو ،

اسامة فيصل

وخاض المنتخب الأوليمبي لكرة القدم أولى مبارياته الودية فى معسكره المغلق بمدينة بوردو مع نظيره أوكرانيا الساعة السابعة مساء اليوم- الأحد- بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت فرنسا وذلك فى إطار استعداده للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 والتى تنطلق يوم 24 يوليو الجاري .

ومن المقرر أن يختتم المنتخب معسكره بلقاء ودي ثاني مع العراق يوم الأربعاء المقبل قبل مغادرته الى مدينة نانت لبدء التحضيرات للقاء الرسمي الأول له أمام جمهورية الدومينيكان فى الجولة الافتتاحية لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وتضم مجموعة الفراعنة كلا من : مصر وإسبانيا وأوزبكستان الدومينيكان .

وتشهد ودية اليوم أول ظهور للنجمين محمد النني واحمد زيزو مع المنتخب الأوليمبي منذ اعلان انضمامها ضمن قائمة الكبار بالبطولة ، هذا وادى المنتخب تدريباته على مدار اليومين الماضيين لدى وصوله بوردو ، وجاءت التدريبات متنوعة وتخللها تنفيذ اللاعبون لعدد من الجمل الفنية طبقا لرؤية الجهاز الفني بقيادة البرازيلى ميكالى المدير الفني ومواطنه تياجو المدرب العام والكابتن عادل مصطفي المدرب ، وخاض الحراس تدريبا قويا تحت إشراف الكابتن سيد السويركي مدرب الحراس.

ويتدرب المنتخب فى ملعب على بعد 15 دقيقة بالاتوبيس من مقر فندق الإقامة تم الترتيب له من جانب محمود حرب المدير الإداري.

وشهد التدريبات اللواء مشهور عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة فى بوردو، والكابتن محمد بركات المشرف على المنتخب ، وبعد التدريبات كان يحرص اللاعبون على إجراء تدريبات استشفائية فى الجيم تحت إشراف د.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي ود.صلاح عاشور اخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي ومحمد احمد عبد الحكيم واحمد شوقي فى التدليك .

وتضمم البعثة 22 لاعبا هم : حمزة علاء وعلى الجابري ومحمد سيحا فى حراسة المرمي .. وحسام عبد المجيد وعمر فايد ومحمد طارق واحمد عيد وكريم الدبيس ومحمد مغربي واحمد سيد عبد النبي ومحمد حمدي فى خط الدفاع .. ومحمد النني ومحمود صابر واحمد نبيل كوكا وزياد كمال ومحمد شحاته فى خط الوسط .. واحمد سيد زيزو وابراهيم عادل واسامة فيصل وبلال مظهر ومصطفي ميسي واحمد قطة فى الهجوم .