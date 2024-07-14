المقاولون يستضيف اختبارات الاتحاد المصري لكرة اليد

ياسر رشاد - القاهرة - في يومي 12 و13 يوليو 2024، استضاف نادي المقاولون العرب الرياضي بمجمع صالات المهندس حسين عثمان اختبارات الاتحاد المصري لكرة اليد، شملت هذه الاختبارات فئات بنين مواليد 2013 و2014 و2015، وفئات بنات مواليد 2012 و2013 و2014 و2015.

وقد أظهر اللاعبون أداءً مميزًا على المستوى المهاري والفني خلال الاختبارات.

وقد اجتاز اللاعبين الاختبارات الثلاث بكل نجاح في المستويات البرنزى والفضى والذهبى.

في سياق آخر، تنطلق غدا الاثنين 15 يوليو اختبارات المقاولون العرب لمحافظة الشرقية بمدينة العاشر من رمضان لجميع المراحل السنية من مواليد 2005 وحتى٠2017.

مواعيد الاختبارات الخارجية بمحافظة الشرقية

*محافظة الشرقية *مدينة العاشر من رمضان

يوم الاثنين الموافق 15 - 7 - 2024

4:00 عصراً

مركز شباب العاشر ملعب ارينا

المنسق/ أكاديمية المقاولون العرب

فرع الشرقية

الكابتن/ عصام سعيد

