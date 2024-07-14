تكريم براعم سباحة المقاولون العرب

ياسر رشاد - القاهرة - فى ظل الانتصارات المتتالية لجهاز السباحة بـ نادى المقاولون العرب واجتياز اختبارات النجوم من إتحاد السباحة لمواليد ٢٠١٤ وتجهيزى فرق السباحة والحصول على النجمة الثالثة والنجمة الأولى والثانية لمراحل مختلفة والإشادة بقطاع السباحة من قبل الإتحاد ومستوى السباحين ومدى التقدم فى المستوى تحت قيادة رئيس الجهاز د.هانى فاروق.

ومدير قطاع المدارس والتجهيزى ك.محى مصطفى والمدير الادارى، أحمد الشرقاوى وك.طارق حمزة وك ياسر عاطف وبحضور كل مدربين المراحل المختلفة للسباحة تم التكريم أبطال الغد برعاية عضو مجلس الإدارة المشرف على النشاط الرياضي المهندس كريم رأفت.

وبحضور مدير النادى جلال فراج ومدير النشاط الرياضى د.خالد حسب الله و نائب مدير النشاط الرياضى ك.ايهاب زكريا.