ترتيب قادة المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن ترتيب قادة المنتخب الأولمبي خلال منافسات دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

ومن المقرر انطلاق منافسات دورة الألعاب الأولمبية بالعاصمة الفرنسية باريس يوم الجمعة الموافق 26 يوليو حتى الأحد 11 أغسطس المقبل.

وكانت قائمة المنتخب الأولمبي قد شهدت تواجد 23 لاعبًا، حيث جاء على رأسهم محمد النني وأحمد السيد زيزو فوق السن.

ترتيب قادة المنتخب الأولمبي

يأتي محمد النني قائدًا أولًا في ترتيب قادة المنتخب الأولمبي، بينما جاء أحمد السيد زيزو كقائد ثانيًا، فيما أتى إبراهيم عادل في المركز الثالث بجدول الترتيب.

الجدير بالذكر أن منتخب الفراعنة الأولمبي جاء في مجموعة مكونة من؛ إسبانيا، أوزبكستان بجانب جمهورية الدومنيكان.