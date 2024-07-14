تصفيات اختبارات المقاولون الخارجية لمحافظتي الشرقية والمنوفية

ياسر رشاد - القاهرة - أجريت اليوم تصفيات اختبارات الناشئين الخارجية بنادي المقاولون، التي أقيمت بمحافظتي الشرقية والمنوفية للمراحل السنية من مواليد 2005 وحتى 2017 لاختيار العناصر المميزة لانضمامهم لصفوف فرق القطاع.



تكريم براعم سباحة المقاولون العرب

فى ظل الانتصارات المتتالية لجهاز السباحة بنادى المقاولون العرب واجتياز اختبارات النجوم من إتحاد السباحة لمواليد ٢٠١٤ وتجهيزى فرق السباحة والحصول على النجمة الثالثة والنجمة الأولى والثانية لمراحل مختلفة والإشادة بقطاع السباحة من قبل الإتحاد ومستوى السباحين ومدى التقدم فى المستوى تحت قيادة رئيس الجهاز د.هانى فاروق.



ومدير قطاع المدارس والتجهيزى، محى مصطفى والمدير الادارى أحمد الشرقاوى و طارق حمزة و ياسر عاطف وبحضور كل مدربين المراحل المختلفة للسباحة تم التكريم أبطال الغد برعاية عضو مجلس الإدارة المشرف على النشاط الرياضي المهندس كريم رأفت.



وبحضور مدير النادى الأستاذ جلال فراج ومدير النشاط الرياضى د.خالد حسب الله و نائب مدير النشاط الرياضى ايهاب زكريا.

