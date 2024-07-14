شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أبطال مصريين عانقوا الذهب فى تاريخ الأولمبياد.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

دون 8 أبطال مصريين صفحاتهم فى سجلات تاريخ الأولمبياد بأحرف من ذهب بعدما استطاعوا حصد الميداليات الذهبية في الألعاب التي نافسوا عليها، وباتوا علامة كبيرة في هذا الحدث سيظل الجميع يذكرهم لما حققوه من إنجاز فريد.

ويسلط الخليج 365 الضوء في السطور التالية على الميداليات الذهبية التى حصدها هؤلاء الأبطال..

1- السيد نصير في رفع الأثقال بدورة 1928 أمستردام

2- إبراهيم مصطفى في المصارعة بدورة 1928 أمستردام

3- أنور مصباح في رفع الأثقال بدورة 1936 برلين

4- إبراهيم واصف في رفع الأثقال بدورة 1936 برلين

5- خضر التوني في رفع الأثقال بدورة 1936 برلين

6- إبراهيم شمس في رفع الأثقال بدورة 1948 لندن

7- كرم جابر في المصارعة بدورة 2004 أثينا

8- فريال أشرف في التايكوندو بدورة طوكيو 2020

وقرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس، سفر وفد مقدمة بعثة مصر إلى أولمبياد باريس يوم 18 يوليو الجاري، برئاسة الدكتور عبد العزيز غنيم أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد الملاكمة ونائب رئيس بعثة مصر في أولمبياد باريس 2024 ، من أجل التجهيز والترتيب لإقامة البعثة المصرية والانتقالات والتدريبات خلال فترة البطولة التي تقام خلال الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس العام الجاري.

ويتكون وفد مقدمة البعثة من إداريين ومندوب من العلاقات العامة ومندوب للبعثة الطبية ومندوب مالي من أجل الترتيب لاستلام مقرات إقامة البعثة المصرية والترتيب لكافة التفاصيل وإحتياجات البعثة خلال البطولة.

وتبدأ الوفد المصرية في الوصول لمقر الإقامة في القرية الأولمبية بداية من يوم 23 يوليو، حيث إن هناك منتخبات تتواجد في مسعكرات خارجيه تتوجه من المعسكرات لباريس مباشرة.