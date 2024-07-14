شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن إعارة أليو ديانج لاعب الأهلي للدوري السعودي؟ والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 14 يوليو 2024 03:20 م

يستعد المالي آليو ديانج، لاعب وسط النادي الأهلي، للرحيل خلال الأيام القليلة المقبلة لخوض تجربة احتراف خارجية بعد موافقة مسئولي القلعة الحمراء والسويسري مارسيل كولر مدرب الفريق، ونستطلع فى التقرير التالي أهم المعلومات الخاصة بصفقة انتقال اللاعب المالي للدوري السعودي:

س: ما هي وجهة أليو ديانج المقبلة؟

ج: سيرحل ديانج إلى نادي الخلود السعودي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

س: كم تبلغ قيمة الصفقة؟

ج: 600 ألف دولار.

س: ما موقف مارسيل كولر مدرب الأهلي من العرض السعودي لضم ديانج؟

ج: رحّب ديانج بالعرض، خاصة أن اللاعب طلب الرحيل لتحقيق استفادة مالية من وراء هذه الخطوة.

س: متى سيرحل ديانج من الأهلي؟

ج: عقب مباراة مودرن سبورت المقرر لها بعد غد، الثلاثاء، فى الدوري.

س: هل تلقى ديانج عروضاً أخرى بخلاف عرض الخلود؟

ج: خلال الفترة الأخيرة لم يكن أمام ديانج عروض أكثر جدية من عرض الخلود، لذا تمت الموافقة عليه.