شكرا لقرائتكم خبر عن اللاعبون المحترفون ومزدوجو الجنسية بعد معسكر منتخب 2008: شكرا مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة فيديو للاعبين المحترفين ومزدوجى الجنسية عقب انتهاء معسكر منتخب مصر 2008، وقام أحمد الكاس المدير الفنى للمنتخب باختبارهم ومتابعتهم عن قرب.

ووجه اللاعبون المحترفون ومزدوجو الجنسية رسالة عبر الفيديو قائلين: "شكرا مصر، وذلك عقب منحهم فرصة تمثيل منتخب الناشئين".

وانتهى معسكر منتخب مصر الناشئين مواليد 2008 لمزدوجي الجنسية الخميس الماضى، بعد مشاركة 30 لاعبا من مختلف دول العالم.

وكان أحمد الكاس، المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2008، قد حرص على تجربة اللاعبين على مدار الأيام الماضية من أجل حسم الأمر بشكل نهائي فيما يخص مسألة استدعائهم من عدمه خلال الفترة المقبلة.

وشارك في معسكر منتخب مصر الحالي الذي يقام على ملاعب مركز المنتخبات الوطنية بالسادس من أكتوبر جنسيات مختلفة من إسبانيا وإيطاليا وأمريكا وفرنسا والسويد وكندا والبرتغال والسعودية والإمارات.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر مواليد 2008 كل من أحمد الكاس مديرا فنيا، ومحمد إبراهيم مدربا عاما، ورامي عادل مدربا مساعدا، وأحمد فوزي مدربا للحراس، بجانب وليد مهدي مديرا إداريا، ومحمد الصايغ منسقا إعلاميا، والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي علاج طبيعي، والدكتور مجدي وكوك أخصائي تأهيل، ومحمد السيد تدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات.