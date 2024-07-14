7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالأحد، 14 يوليو 2024 04:05 م
شهدت الرياضة المصرية الأحد 14 يوليو العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، كولر يدرس إعادة أفشة لتشكيل الأهلي أمام مودرن سبورت بعد "قاضية" بيراميدز، المصري يقرر دعم صفوفه بـ6 لاعبين فى الميركاتو الصيفى.
كولر يدرس إعادة أفشة لتشكيل الأهلي أمام مودرن سبورت بعد "قاضية" بيراميدز
استقر النادي الأهلي على تعيين الفرنسي ديمتري ليبوف مديرًا فنيًا لفريق الكرة النسائية بالنادي، على أن يقود المارد الأحمر خلال الموسم الكروي الجديد، في الظهور الأول للأهلي فى دوري الكرة النسائية، بعد إلزام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الأندية المشاركة فى البطولات الأفريقية بتكوين فرق لكرة القدم النسائية من أجل الحصول على رخصة الأندية.
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