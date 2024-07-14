شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الرياضة المصرية الأحد 14 يوليو العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، كولر يدرس إعادة أفشة لتشكيل الأهلي أمام مودرن سبورت بعد "قاضية" بيراميدز، المصري يقرر دعم صفوفه بـ6 لاعبين فى الميركاتو الصيفى.

كولر يدرس إعادة أفشة لتشكيل الأهلي أمام مودرن سبورت بعد "قاضية" بيراميدز

استقر النادي الأهلي على تعيين الفرنسي ديمتري ليبوف مديرًا فنيًا لفريق الكرة النسائية بالنادي، على أن يقود المارد الأحمر خلال الموسم الكروي الجديد، في الظهور الأول للأهلي فى دوري الكرة النسائية، بعد إلزام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الأندية المشاركة فى البطولات الأفريقية بتكوين فرق لكرة القدم النسائية من أجل الحصول على رخصة الأندية.

استقر مسئولو النادي المصري على تدعيم صفوف الفريق بـ 5 أو 6 لاعبين على الأكثر في الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك لتجهيز الفريق للمشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ومن المقرر أن يستطلع مسئولو المصري خلال الساعات المقبلة رأي الجهاز الفني بقيادة علي ماهر في المراكز التي تحتاج للتدعيم بالفريق.