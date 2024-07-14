شكرا لقرائتكم خبر عن سيد نيمار ينتظر عرضًا من الدورى السعودى للرحيل عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يترقب سيد نيمار لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، تلقي عرض رسمي من أحد أندية الدورى السعودى للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

واقترب سيد نيمار من الرحيل عن صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات المقبلة، فى ظل عدم مشاركته مع الفريق وخروجه من حسابات البرتغالى جوزيه جوميز، الأمر الذى جعل اللاعب يفكر جديًا فى الرحيل عن القلعة البيضاء وخوض تجربة إحتراف جديدة.

وكان سيد نيمار عاد إلى الزمالك فى 2020 بعد رحلة احتراف قصيرة فى الدورى التايلاندى، حيث خاض اللاعب تجربة الاحتراف الخارجى فى نادى اوبون التايلاندى، لمدة موسم، إلا أن رحلة احترافه لم تكتمل رغم تسجيله 11 هدفا خلال تلك الفترة القصيرة.

ويستعد الزمالك لمواجهة بلدية المحلة، فى المباراة المقرر لها غدًا الاثنين، باستاد القاهرة الدولي ضمن مؤجلات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز دورى NILE.