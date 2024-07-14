شكرا لقرائتكم خبر عن المعسكرات الأوروبية سلاح الألعاب الفردية للتجهيز لأولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

تجهز المعسكرات الأوروبية عدداً من الألعاب الفردية المختلفة لأولمبياد باريس 2024 المحدد لها الفترة من 26 يوليو و حتى 11 أغسطس المقبل، وأبرزها رفع الأثقال والسلاح والملاكمة وتنس الطاولة.

يقيم منتخبا تنس الطاولة رجال وسيدات معسكرا مغلقا بألمانيا فى إطار الاستعداد للمشاركة فى منافسات الدورة الأولمبية التى تقام فى الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل.

وانطلق المعسكر الخميس ويستمر لمدة 10 أيام، على أن يطير المنتخب إلى فرنسا بعد انتهاء المعسكر، ويضم معسكر ألمانيا 8 لاعبين مقسمين إلى 4 رجال و4 سيدات، اللاعبون هم عمر عصر، محمد البيلى، يوسف عبد العزيز، بالإضافة إلى خالد عصر.

من جهته كشف علاء حسن، المدير الفنى لمنتخبات رفع الأثقال، عن سفر بعثة المنتخب إلى فرنسا 16 يوليو الجارى استعدادا لخوض منافسات أولمبياد باريس 2024 ، عقب إنهاء جميع التأشيرات الخاصة بالمنتخب .

ومن المقرر أن يدخل منتخب رفع الأثقال معسكرا حتى انطلاق المحفل الأوليمبى، حيث يتحمل تكاليفه الاتحاد الأفريقى للعبة.

فيما يخوض منتخب الملاكمة معسكر فى فرنسا خلال الفترة من 21 و حتى 27 من نفس الشهر بعد العودة مع معسكر رومانيا الذى تخلله بطولة الحزام الذهبى.

فيما يسعد منتخبات السلاح فى جميع الأسلحة بمعسكرات أوروبية حيث بتواجد منتخب سلاح السيف فى فرنسا و سلاح سيف المبارزة فى إيطاليا و سلاح الشيش ما بين المجر و بولندا و إيطاليا.