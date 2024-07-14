شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب القوة الجوية العراقى على "رادار" الأهلي.. وكولر يحسم مصير الصفقة والان مع تفاصيل الخبر

دخل العراقي علي جاسم، جناح نادي القوة الجوية العراقي والمعار من نادي الكهرباء، دائرة المرشحين لتدعيم صفوف الأهلي بعد طرح اسم اللاعب العراقي على لجنة الاسكاوتنج بالقلعة الحمراء لضمه في الصيف المقبل.

ومن المقرر أن تقدم لجنة الاسكاوتنج بالأهلي تقريراً عن علي جاسم وتقييم مستواه فى الفترة الأخيرة قبل إرساله إلى مارسيل كولر المدير الفني، حال الإعجاب بمستواه الفني.

ويرغب النادي الأهلي فى التعاقد مع جناح أجنبي فى الصيف الجاري، لاسيما مع اقتراب رحيل التونسي محمد الضاوي كريستو، وغموض موقف بقاء بيرسي تاو ورضا سليم في القلعة الحمراء من عدمه.

علي جاسم يبلغ من العمر 20 عاما ويجيد اللعب فى مراكز الجناحين ورأس الحربة، ويمتاز بالمهارة والمراوغة والقدرة على العبور بالكرة في موقف "واحد ضد واحد".

فيديو لأبرز مهارات علي جاسم