شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يرفض الاستعجال فى عودة شيكابالا للمشاركة مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرفض البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، الاستعجال فى عودة محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق للمشاركة فى المباريات بعد تعافيه من الإصابة.

ويحرص جوزيه جوميز على تجهيز شيكابالا بالشكل الأمثل، سواء على المستوى البدني أو الفنى، قبل عودته للمشاركة مع الزمالك، وذلك بعد فترة غياب طويلة عن الملاعب بسبب الإصابة.

وعاد شيكابالا للمشاركة مع فريقه في التدريبات الجماعية أمس، السبت، بعد تعافيه من إصابة العضلة الأمامية، التى تعرض لها قبل مباراة الذهاب أمام دريمز الغانى بالكونفدرالية ومنذ تلك الإصابة لم يشارك الفهد الأسمر فى تدريبات الفريق الجماعية وابتعد عن المشهد في الزمالك لخضوعه لبرنامج تأهيل مكثف تم تحديده من قبل الجهاز الطبي برئاسة الدكتور محمد أسامة.

ويستعد الزمالك لمواجهة بلدية المحلة المقرر لها غدًا الاثنين، باستاد القاهرة الدولي ضمن مؤجلات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز دورى NILE.