شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف كولر والأهلي من تجديد عقد علي معلول والان مع تفاصيل الخبر

يحسم مسئولو النادي الأهلي مصير الدولي التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق خلال الفترة المقبلة، بعدما زاد الحديث عنه مؤخراً، ويواصل اللاعب تنفيذ برنامجه التأهيلي بالنادي للتعافي من الجراحة التي أجراها منذ عدة أسابيع في وتر أكيلس.

بقاء علي معلول أحد أهم المطالب الجماهيرية، لما قدمه اللاعب التونسي من رحلة عطاء كثيرة وطويلة خلال السنوات الماضية، ومنذ انتقاله للقلعة الحمراء عام 2016 قادماً من الصفاقسي التونسي.

مصدر في الأهلي أكد أن مارسيل كولر مدرب الفريق لا يمانع تجديد عقد معلول، لكنه طلب من إدارة النادي ضم ظهير أيسر صاحب خبرات جيدة فى هذا المركز، وتم التفاوض بالفعل مع المغربي يحيى عطية الله لاعب سوتشي الروسي لكن المفاوضات تعثّرت بسبب الخلافات المالية.

وأشار المصدر إلى أن إدارة النادي استقرت على تجديد عقد علي معلول، وهو ما سيتم حسمه خلال الفترة المقبلة.

ويتفاوض الأهلي مع أكثر من لاعب آخر فى مركز الظهير الأيسر، منهم الثنائي العراقي دانيلو السعيد وميرخاس دوسكي.

ويبلغ ميرخاس دوسكي _وهو لاعب عراقي من مواليد ألمانيا _ من العمر 24 عاما، ويلعب في نادي سلوفاكو التشيكي، ويلعب فى صفوف المنتخب العراقي، بينما دانيلو السعيد لاعب عراقي أيضا من مواليد السويد ويبلغ من العمر 25 عاماً ويلعب في نادي هيرينفين السويدي، ويلعب في صفوف المنتخب العراقي.

ويرغب الأهلي فى التعاقد مع ظهير أيسر جديد لتعويض غياب علي معلول الذي يشكو من الإصابة بقطع في وتر أكيلس ويغيب منذ نهائي دوري أبطال أفريقيا.

دانيلو السعيد يمتاز بسرعاته ومهارته العالية وإجادته اللعب كجناح وظهير أيسر عكس مواطنه ميرخاس الذي يجيد فقط فى مركز الظهير الأيسر ويمتاز بالقوة الجسمانية.

من ناحية أخرى، يستعد الأهلى لمواجهة مودرن سبورت المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الاسبوع السابع عشر لمسابقة الدوري المصري.

مباراة الأهلى ومودرن سبورت مهمة في رحلة المارد الأحمر للصعود إلى قمة الدوري للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة بيراميدز التي فاز بها بثلاثة أهداف مقابل هدفين لضمان تحقيق انتصار جديد على مودرن سبورت ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.