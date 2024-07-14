شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مباريات للأهلي و6 لبيراميدز.. تحسم صراع اللقب فى دوري NILe والان مع تفاصيل الخبر

تقترب مسابقة دوري NILe من الأمتار الأخيرة في ماراثون الصراع على القمة، حيث أشعل النادي الأهلي المنافسة مع بيراميدز، بعدما تغلب المارد الأحمر على الفريق السماوي فى لقاء الدور الأول المؤجل، والذي أقيم مساء السبت الماضي، وانتهى بفوز الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويحتل فريق بيراميدز المركز الأول في مسابقة الدوري برصيد 68 نقطة حصدها السماوي بعد خوض 28 مباراة، من بينها 14 فوزا متتاليا، وفاز الفريق إجمالاً في 21 مباراة وتعادل فى 5 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبو الفريق السماوي 51 هدفاً واستقبلت شباكهم 20.

فيما يحتل النادي الأهلي المركز الثاني برصيد 60 نقطة، حصدها الفريق الأحمر بعد خوض 24 مباراة من بينها لقاء الجولة 27 أمام الزمالك الذي تم احتساب فوز الأهلي خلاله اعتباريا بعد انسحاب الفريق الأبيض، ونجح الأهلي في تحقيق 19 انتصارا وتعادل فى 3 مباريات وخسر مرتين، وسجل لاعبو الأهلي 57 هدفاً واستقبلت شباكهم 22.

ويتبقى للأهلي 10 مباريات في مسابقة الدوري، بينما يتبقى لبيراميدز 6 مباريات.

مباريات الأهلي المتبقية



- مودرن سبورت: 16 يوليو

- بيراميدز: 22 يوليو

- المصري: 26 يوليو

- سيراميكا: 29 يوليو

- البنك الأهلي: 1 أغسطس

- المقاولون العرب: 4 أغسطس

- سموحة: 8 أغسطس

- زد: 11 أغسطس

- انبي: 14 أغسطس

- مودرن سبورت: 17 أغسطس

مباريات بيراميدز المتبقية



- الأهلي: 22 يوليو

- الزمالك: 28 يوليو

- فاركو: 30 يوليو

- زد: 4 أغسطس

- الداخلية: 14 أغسطس

- طلائع الجيش: 17 أغسطس.